Американский журналист Боб Вудворд: путин - это Адольф Гитлер нашего столетия

https://racurs.ua/n201422-amerikanskiy-jurnalist-bob-vudvord-putin-eto-adolf-gitler-nashego-stoletiya.html

Ракурс

Один із найвідоміших американських журналістів-розслідувачів Боб Вудворд, якому вдалося свого часу викрити Уотергейтський скандал, взяв участь у програмі Сандри Майшбергер на німецькому телеканалі ARD.

.

За словами Вудворда, особливе занепокоєння викликає захоплення Дональда Трампа владіміром путіним.

Він варварськи напав на Україну, каже, що України не існує, і хоче зробити її частиною росії. путін — це Адольф Гітлер нашого століття, — заявив Вудворд.

За його словами, високопосадовці уряду США вважають, що Трамп «дасть путіну свободу дій», коли опиниться при владі.

Трамп планує імперське президентство, в якому важлива лише його воля. Це не абстрактна загроза, ні. Це обраний президент з усією повнотою влади, яку він набуде в січні, — додав Вудворд.

Журналіст вважає, що схильність Трампа призначати на ключові пости некваліфікованих людей, «шалена і небезпечна».

Вудворд 15 жовтня видав книжку War. Він розповідає про те, як адміністрація президента Джо Байдена і команда кандидата в президенти Дональда Трампа діяли напередодні та під час російсько-української та палестино-ізраїльської воєн.

В його книзі чимало подробиць про те, як США намагались відвадити путіна від повномасштабного вторгнення, переконати Володимира Зеленського в тому, що воно неминуче, і що робили 24 лютого 2022 року і в перший рік війни.

Книга дає зрозуміти й те, наскільки нашкодило нам вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року — тема України майже зникає з порядку денного американської адміністрації та зі сторінок книги.