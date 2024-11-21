Американський журналіст Боб Вудворд: путін - це Адольф Гітлер нашого століття

https://racurs.ua/ua/n201422-amerykanskyy-jurnalist-bob-vudvord-putin-ce-adolf-gitler-nashogo-stolittya.html

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Один із найвідоміших американських журналістів-розслідувачів Боб Вудворд, якому вдалося свого часу викрити Уотергейтський скандал, взяв участь у програмі Сандри Майшбергер на німецькому телеканалі ARD.

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За словами Вудворда, особливе занепокоєння викликає захоплення Дональда Трампа владіміром путіним.

Він варварськи напав на Україну, каже, що України не існує, і хоче зробити її частиною росії. путін — це Адольф Гітлер нашого століття, — заявив Вудворд.

За його словами, високопосадовці уряду США вважають, що Трамп «дасть путіну свободу дій», коли опиниться при владі.

Трамп планує імперське президентство, в якому важлива лише його воля. Це не абстрактна загроза, ні. Це обраний президент з усією повнотою влади, яку він набуде в січні, — додав Вудворд.

Журналіст вважає, що схильність Трампа призначати на ключові пости некваліфікованих людей, «шалена і небезпечна».