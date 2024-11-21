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BBC узнало, как Белый дом идентифицирует ракету, запущенную россией по Днепру
BBC узнало, как Белый дом идентифицирует ракету, запущенную россией по Днепруhttps://racurs.ua/n201427-bbc-uznalo-kak-belyy-dom-identificiruet-raketu-zapuschennuu-rossiey-po-dnepru.htmlРакурс
Джерело BBC в адміністрації США повідомило деякі додаткові результати аналізу ракети, запущеної росією по українському місту Дніпру.
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У Києві її ідентифікують як міжконтинентальну балістичну ракету, але на Заході цю оцінку не підтверджують.
Ось що повідомляє джерело видання:
росія запустила по Україні експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.
У США серйозно ставляться до всіх погроз Україні, але необхідно враховувати, що у росії, ймовірно, є лише «жменя цих експериментальних ракет».
Україна витримала незліченні російські удари, зокрема ракетами з боєголовками значно більшого розміру.
росія спробує використати цю нову можливість для залякування України та її прихильників і привернення до себе уваги в інформаційному просторі, але це не змінить хід гри.
Окремо джерело в адміністрації зазначило, що США постачають Україні в пріоритетному порядку сотні ракет Patriot і AMRAAM, ці поставки продовжаться.
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