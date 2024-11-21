BBC узнало, как Белый дом идентифицирует ракету, запущенную россией по Днепру

https://racurs.ua/n201427-bbc-uznalo-kak-belyy-dom-identificiruet-raketu-zapuschennuu-rossiey-po-dnepru.html

Ракурс

Джерело BBC в адміністрації США повідомило деякі додаткові результати аналізу ракети, запущеної росією по українському місту Дніпру.

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У Києві її ідентифікують як міжконтинентальну балістичну ракету, але на Заході цю оцінку не підтверджують.

Ось що повідомляє джерело видання:

росія запустила по Україні експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

У США серйозно ставляться до всіх погроз Україні, але необхідно враховувати, що у росії, ймовірно, є лише «жменя цих експериментальних ракет».

Україна витримала незліченні російські удари, зокрема ракетами з боєголовками значно більшого розміру.

росія спробує використати цю нову можливість для залякування України та її прихильників і привернення до себе уваги в інформаційному просторі, але це не змінить хід гри.

Окремо джерело в адміністрації зазначило, що США постачають Україні в пріоритетному порядку сотні ракет Patriot і AMRAAM, ці поставки продовжаться.

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