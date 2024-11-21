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BBC дізналося, як Білий дім ідентифікує ракету, запущену росією по Дніпру

BBC дізналося, як Білий дім ідентифікує ракету, запущену росією по Дніпру

21 лис 2024, 19:04
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Джерело BBC в адміністрації США повідомило деякі додаткові результати аналізу ракети, запущеної росією по українському місту Дніпру.


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У Києві її ідентифікують як міжконтинентальну балістичну ракету, але на Заході цю оцінку не підтверджують.

Ось що повідомляє джерело видання:

росія запустила по Україні експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

У США серйозно ставляться до всіх погроз Україні, але необхідно враховувати, що у росії, ймовірно, є лише «жменя цих експериментальних ракет».

Україна витримала незліченні російські удари, зокрема ракетами з боєголовками значно більшого розміру.

росія спробує використати цю нову можливість для залякування України та її прихильників і привернення до себе уваги в інформаційному просторі, але це не змінить хід гри.

Окремо джерело в адміністрації зазначило, що США постачають Україні в пріоритетному порядку сотні ракет Patriot і AMRAAM, ці поставки продовжаться.

Джерело: Ракурс


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