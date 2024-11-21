В россии перестала летать половина самолетов Airbus

https://racurs.ua/n201430-v-rossii-perestala-letat-polovina-samoletov-airbus.html

Ракурс

В росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321neo.

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З 66 літаків, що знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, у повітря більше не піднімаються 34, повідомляє російське видання «Комерсант».

Найбільш складна ситуація склалася у найбільшої приватної авіакомпанії росії — S7. У неї не здійснюють польоти 31 з 39 літаків A320/A321neo віком від трьох до семи років. У «Аерофлоту» з дев’яти таких повітряних суден на обслуговуванні перебувають два.

Призупинення польотів сталося через складнощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) та французьких Leap.

При цьому, близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів. Ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку S7 фактично вичерпані.

P&W минулого року відкликав свої двигуни, через що авіакомпаніям довелося скорочувати рейси, а цього літа Airbus урізала плани поставок нових літаків через брак двигунів від цієї компанії та Leap.

Ситуація з французьким виробником вважається «менш критичною»: його двигуни вимагають ремонту в середньому кожні 2−2,5 роки, тоді як у P&W — кожні півтора роки.

Джерела видання прогнозують, що без ремонту в Росії літаки A320/A321neo почнуть масово вибувати з експлуатації з 2026 року.