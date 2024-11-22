Работник облтеплоэнерго готовил серию ударов по Николаеву. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російських спецслужб затримали в Миколаєві правоохоронці.

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Поплічником окупантів виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. За завданням Федеральної служби безпеки рф він готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів ворога по місту. Про це Служба безпеки України 22 листопада повідомила у Telegram.

Окупанти завербували зрадника через його проросійські коментарі у Telegram-каналах. Зловмисник пройшов у ФСБ спеціальний інструктаж, а потім почав розвідувати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Ворожий агент на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об'єкти, де, на його думку, могли бути українські військові.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Вінниці затримали 22-річного баристу, який збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ.