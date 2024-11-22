В беларусь 22 ноября залетели 14 «шахедов», инфографика: «Белорусский Гаюн»

https://racurs.ua/n201456-14-shahedov-zaleteli-v-belarus-22-noyabrya-infografika.html

Ракурс

До білорусі сьогодні, 22 листопада, починаючи з 6-ї ранки, з України та рф залітали щонайменше 14 дронів-камікадзе типу «шахед».

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Один долетів до Речиці, деякі зникли. Про це повідомляє моніторингова група «Белоруські Гаюн».

Зокрема:

перший захід був о 06.10 — дрон залетів з Брянської області у бік агромістечка Круговець-Калініно у Гомельській області;

також дрони заходили о 07.49, 08.06, 08.07, 08.31, 08.39, 08.46, 09.09, 10.48, 11.18, 12.15, 13.06 та 13.57;

о 07.49 ударний БПЛА залетів до білорусі в районі Лоєва і продовжив рух північно-західним курсом до 08.06, досягнувши Речиці та продовживши рух у напрямку Жлобіна.

Зазначається, що в аеродрому «Барановичі» було піднято черговий винищувач білоруської авіації, який попрямував у район Речиці і літав на південному сході країни майже дві години.

За попередніми даними, щонайменше один БПЛА був збитий на території білорусі. Проте наразі ця інформація ще потребує підтвердження.