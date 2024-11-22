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В беларусь 22 ноября залетели 14 «шахедов», инфографика: «Белорусский Гаюн»
14 «шахедов» залетели в беларусь 22 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201456-14-shahedov-zaleteli-v-belarus-22-noyabrya-infografika.htmlРакурс
До білорусі сьогодні, 22 листопада, починаючи з 6-ї ранки, з України та рф залітали щонайменше 14 дронів-камікадзе типу «шахед».
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Один долетів до Речиці, деякі зникли. Про це повідомляє моніторингова група «Белоруські Гаюн».
Зокрема:
- перший захід був о 06.10 — дрон залетів з Брянської області у бік агромістечка Круговець-Калініно у Гомельській області;
- також дрони заходили о 07.49, 08.06, 08.07, 08.31, 08.39, 08.46, 09.09, 10.48, 11.18, 12.15, 13.06 та 13.57;
- о 07.49 ударний БПЛА залетів до білорусі в районі Лоєва і продовжив рух північно-західним курсом до 08.06, досягнувши Речиці та продовживши рух у напрямку Жлобіна.
Зазначається, що в аеродрому «Барановичі» було піднято черговий винищувач білоруської авіації, який попрямував у район Речиці і літав на південному сході країни майже дві години.
За попередніми даними, щонайменше один БПЛА був збитий на території білорусі. Проте наразі ця інформація ще потребує підтвердження.
Усього на цей момент підтверджено повернення в повітряний простір України з білорусі восьми із 14-ти дронів, що залетіли. Деякі БПЛА могли бути втрачені в білорусі, — зазначає «Гаюн».
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