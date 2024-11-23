Кабмин утвердил обновленные правила бронирования

https://racurs.ua/n201478-kabmin-utverdil-obnovlennye-pravila-bronirovaniya-dokument.html

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Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Це стосується також визначення підприємств, які отримують статус критично важливих.

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Про це ідеться в постанові уряду за 22 листопада.

Усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки і через «Дію», втратять чинність 28 лютого 2025 року. Відстрочки також анулюються у випадках втрати статусу критично важливого підприємства або ліквідації організації з бронюванням.

Окремі працівники втрачають бронь при звільненні або призупиненні трудового договору.

Тепер щоби підприємство мало змогу бронювати, працівник повинен отримувати з/п не менш ніж 20 тис. грн (2,5 мінімальної зарплати), а також він має оновити дані і не бути в розшуку.

Статус критично важливого підприємства визначатиметься з урахуванням потреб територіальних громад і узгоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони. Органи, які присвоюють цей статус, будуть щокварталу перевіряти відповідність підприємств встановленим критеріям.

Уряд протягом місяця проводив аудит рішень щодо надання підприємствам статусу критично важливих для економіки і тому змінив правила бронювання. З 1 грудня весь процес здійснюватиметься через портал «Дія», а критерії критичності підприємств будуть узгоджуватися з Мінекономіки та Міноборони.

Станом на жовтень в Україні було 906 тис. заброньованих. В Україні у перші дні перевірок виявили 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.

Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки й апарату Кабміну. Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.