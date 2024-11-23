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Кабмин утвердил обновленные правила бронирования
Кабмин утвердил обновленные правила бронирования (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n201478-kabmin-utverdil-obnovlennye-pravila-bronirovaniya-dokument.htmlРакурс
Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Це стосується також визначення підприємств, які отримують статус критично важливих.
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Про це ідеться в постанові уряду за 22 листопада.
Усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки і через «Дію», втратять чинність 28 лютого 2025 року. Відстрочки також анулюються у випадках втрати статусу критично важливого підприємства або ліквідації організації з бронюванням.
Окремі працівники втрачають бронь при звільненні або призупиненні трудового договору.
Тепер щоби підприємство мало змогу бронювати, працівник повинен отримувати з/п не менш ніж 20 тис. грн (2,5 мінімальної зарплати), а також він має оновити дані і не бути в розшуку.
Статус критично важливого підприємства визначатиметься з урахуванням потреб територіальних громад і узгоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони. Органи, які присвоюють цей статус, будуть щокварталу перевіряти відповідність підприємств встановленим критеріям.
Уряд протягом місяця проводив аудит рішень щодо надання підприємствам статусу критично важливих для економіки і тому змінив правила бронювання. З 1 грудня весь процес здійснюватиметься через портал «Дія», а критерії критичності підприємств будуть узгоджуватися з Мінекономіки та Міноборони.
Станом на жовтень в Україні було 906 тис. заброньованих. В Україні у перші дні перевірок виявили 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.
Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки й апарату Кабміну. Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.
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