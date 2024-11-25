Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Это было мое эмоциональное предположение - "слуга" о своем заявлении по поводу 150 тыс. вернувшихся в оккупацию

Это было мое эмоциональное предположение — «слуга» о своем заявлении по поводу 150 тыс. вернувшихся в оккупацию

25 ноя 2024, 13:20
999

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Ткаченко назвав власним припущенням заяву про 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які повертаються на окуповані території.


.

Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова. Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення, — заявив він.

Раніше в інтерв’ю Укрінформу нардеп повідомив про те, що їхня кількість склала 150 тис. Зокрема 70 тис. з них — маріупольці.

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.

Нардеп Максим Ткаченко

Наразі йдеться про приблизно 5 млн осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки в пошуках відносної безпеки та спокою, — розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Втім, він зазначив, що цифри є приблизними, адже є люди, які згодом виїжджають за кордон, або повертаються на тимчасово окуповані території.

За словами Ткаченка, стрімке збільшення кількості переселенців викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації на Донеччині: Курахове, Селидове, Покровськ, на Харківському напрямку — Вовчанськ, Куп’янськ та на інших.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров