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Ракурс
ПВО сбила 76 крылатых ракет, среди них были "Калибры" с кассетами

ПВО сбила 76 крылатых ракет, среди них были «Калибры» с кассетами

28 ноя 2024, 11:01
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Сили ППО збили 76 крилатих ракет, три керовані авіаракети і 35 дронів.


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Ще 62 БпЛА локаційно втрачені.

Усього Повітряні сили ЗСУ виявили 188 засобів повітряного нападу з вечора 27 листопада до ранку 28 листопада:

  • три ракети С-300;
  • 57 крилатих ракет Х-101;
  • 28 крилатих ракет «Калібр»;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 97 ударних дронів різного типу.

Масовану атаку росіян прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики, — написав глава держави.

Источник: Ракурс


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