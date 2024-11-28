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ПВО сбила 76 крылатых ракет, среди них были "Калибры" с кассетами
ПВО сбила 76 крылатых ракет, среди них были «Калибры» с кассетамиhttps://racurs.ua/n201637-pvo-sbila-76-krylatyh-raket-sredi-nih-byli-kalibry-s-kassetami.htmlРакурс
Сили ППО збили 76 крилатих ракет, три керовані авіаракети і 35 дронів.
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Ще 62 БпЛА локаційно втрачені.
Усього Повітряні сили ЗСУ виявили 188 засобів повітряного нападу з вечора 27 листопада до ранку 28 листопада:
- три ракети С-300;
- 57 крилатих ракет Х-101;
- 28 крилатих ракет «Калібр»;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 97 ударних дронів різного типу.
Масовану атаку росіян прокоментував президент України Володимир Зеленський.
Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики, — написав глава держави.
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