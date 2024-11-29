Александр Сырский на фронте. Фото: Сырский в Telegram

https://racurs.ua/n201678-syrskiy-pobyval-na-samyh-trudnyh-napravleniyah-fronta-i-prinyal-ryad-resheniy.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на фронті.

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Зокрема, головком працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках. Метою поїздки було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій та вирішення проблемних питання й надання всебічної допомоги. Про це Сирський 29 листопада повідомив у Telegram.

Сирський зазначив, що за результатами поїздки були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

Головком наголосив, що ЗСУ продовжують стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Також він подякував військовим за стійкість та хоробрість у боротьбі з окупантами.

Як відомо, останнім часом складна ситуація спостерігається саме на Курахівському, Покровському та Куп’янському напрямках. Зокрема, минулої доби на Покровському напрямку українські військові відбили 61 ворожу атаку, 43 штурми були зупинені на Курахівському напрямку, а на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень досягла 25.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українські генерали повинні бути на передовій, бо «генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід».