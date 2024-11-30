Вероятная внебрачная дочь путина имеет паспорт с фамилией его друга, фото - ТСН

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Ймовірна позашлюбна дочка диктатора рф владіміра путіна до повномасштабної війни під зміненим іменем навчалася в одному з університетів Парижа.

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Йдеться про Єлизавету Володимирівну Кривоногих, доньку Світлани Кривоногих, яка була подругою путіна в 1990-х.

Журналістам ТСН вдалося отримали документ, який приватний виш ICART Paris надіслав матері дівчини. У ньому Єлизавета значиться з новим прізвищем Руднова та по батькові Олегівна.

Олег Руднов для прикриття — уже покійний друг путіна.

Авторка матеріалу ТСН Валерія Ковалінська розповіла Detector Media, як проводила розслідування.

Як зазначила журналістка, під час повномасштабної війни ЗМІ писали, що доньку путіна нібито переховує ФСБ. Проте вдалося з’ясувати, що в той час, поки її ймовірний батько надає накази знищити Україну, вона навчається в Парижі.

Єлизавета Кривоногих сама назвала свій факультет кілька років тому, спілкуючись із журналістом у соцмережі Clubhouse.

Згадку про Єлизавету Олегівну Руднову журналісти виявили також у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel, яка містить інформацію про авіаперельоти. Дані свідчать, що особа з таким іменем купувала авіаквиток ще у 2021 році. Її дата народження збігається з датою народження Єлизавети Володимирівни Кривоногих.

Валерія Ковалінська розповіла, що для того, щоб перевірити цю інформацію, вона вирушила до Франції.

Декілька днів я провела під навчальним закладом ICART біля Єлисейських полів, сподіваючись побачити Єлизавету. На жаль, зустріти її не вдалося. Проте я поспілкувалася з викладачами та студентами, які підтвердили, що Ліза, яка тепер називає себе Луїзою, раніше там дійсно навчалася. Імовірно, вона залишила навчання після того, як у закладі дізналися про її зв’язок із путіним, — зазначила Валерія.

Руднову з фотографії впізнали викладачка та її одногрупники. Одна зі студенток на запитання, чи знає вона, хто її батько, відповіла:

Так, ми дізналися наприкінці року.

Директор навчального закладу сказав журналістам, що інформація про студентів — конфіденційна, додавши, що дівчина, про яку йдеться, «тут більше не навчається».

За прізвищем Розова Кривоногих літала до Парижа востаннє 26 травня 2021 року, а під прізвищем Руднова — 3 та 9 серпня 2021 року, з’ясувала «Агентство». Журналісти видання знайшли у витоках ще кілька свідчень (доставка їжі на одну адресу та реєстрація в клініці «Хелікс») того, що Кривоногих та Руднова — це та сама людина.

За даними ТСН, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну дівчина закрила усі сторінки у соцмережах.

Олег Руднов — перебурзький медіа-менеджер та друг путіна, він помер у 2015 році. Родина Руднових, за даними «Проекту», «виконувала та виконує делікатні доручення на користь президента».

Офіційно у путіна дві доньки — Катерина та Марія. З їхньою мамою, після 30 років спільного життя, путін розлучився у 2013-му році. Це було за півроку до того, як його війська вдерлися до Криму.