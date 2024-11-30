Еврокомиссия обратилась в TikTok из-за подозрений о влиянии на выборы в Румынии

https://racurs.ua/n201712-evrokomissiya-trebuet-u-tiktok-proverit-vozmojnoe-vliyanie-seti-na-vybory-v-rumynii.html

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Єврокомісія звернулась до TikTok через підозри про вплив на вибори в Румунії.

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Зокрема, Єврокомісія просить TikTok детально розповісти, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, і перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Звернення пов’язане з тим, що в Румунії підозрюють, що переможець першого туру виборів президента проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску незаконно використовував TikTok для просування своєї кампанії.

Не маючи підтримки партії, кампанія Джорджеску значною мірою покладалася на TikTok, де його акаунт мав 1,6 млн вподобань і де він публікував відео, як він відвідує церкву, займається дзюдо, бігає на доріжці та виступає на подкастах.

Раніше Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо анулювання результатів першого туру президентських виборів. Раніше він постановив перерахувати голоси виборців.

Прем'єр Румунії знявся з президентських виборів, попри рішення суду перерахувати голоси після першого туру.

Нагадаємо, що перше місце в 1-му турі посів ультраправий політик Келін Джорджеску (22,94%), друге — проєвропейська кандидатка Елена Ласконі (19,18%), а третє - власне прем'єр Марчел Чолаку (19,15%).

Перерахунок бюлетенів триває через звинувачення вибулого кандидата у фальсифікаціях щодо голосів Ласконі.