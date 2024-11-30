С помощью истребителей F-16 на днях уничтожили семь крылатых ракет

С помощью истребителей F-16 на днях уничтожили семь крылатых ракетhttps://racurs.ua/n201711-s-pomoschu-istrebiteley-f-16-na-dnyah-unichtojili-sem-krylatyh-raket.htmlРакурс
За допомогою винищувачів F-16 днями знищили сім крилатих ракет.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю SkyNews:
Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 — рішення було ухвалено, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили — знищили 7 крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру.
Нагадаємо, 28 листопада під час масованої атаки рф сили ППО збили 76 крилатих ракет, три керовані авіаракети і 35 дронів. Ще 62 БпЛА локаційно втрачені. Усього Повітряні сили ЗСУ виявили 188 засобів повітряного нападу з вечора 27 листопада до ранку 28 листопада.