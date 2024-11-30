Радиотехнические войска за время войны зафиксировали почти миллион воздушных целей, скриншот видео

https://racurs.ua/n201698-pochti-million-celey-zafiksirovali-radiotehnicheskie-voyska-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny-video.html

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Радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення росії зафіксували майже мільйон повітряних цілей.

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Про це сьогодні, 30 листопада, у День радіотехнічних військ повідомила прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах зазначають, що за фразою «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей» у ранкових зведеннях криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України:

вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти;

отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби;

уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною.

Зокрема, з початку повномасштабної війни радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 тис. таких ворожих цілей:

175 тис. літаків;

100 тис. вертольотів;

57 тис. БПЛА;

понад 13 тис. ракет різних типів.