Майже мільйон цілей зафіксували радіотехнічні війська за час повномасштабної війни (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201698-mayje-milyon-ciley-zafiksuvaly-radiotehnichni-viyska-za-chas-povnomasshtabnoyi-viyny-video.htmlРакурс
Радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення росії зафіксували майже мільйон повітряних цілей.
Про це сьогодні, 30 листопада, у День радіотехнічних військ повідомила прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
У Повітряних силах зазначають, що за фразою «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей» у ранкових зведеннях криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України:
- вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти;
- отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби;
- уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною.
Зокрема, з початку повномасштабної війни радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 тис. таких ворожих цілей:
- 175 тис. літаків;
- 100 тис. вертольотів;
- 57 тис. БПЛА;
- понад 13 тис. ракет різних типів.
Нині чимало воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети, — наголошують у Повітряних силах.