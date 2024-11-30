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Радіотехнічні війська за час війни зафіксували майже мільйон повітряних цілей, скріншот відео

Майже мільйон цілей зафіксували радіотехнічні війська за час повномасштабної війни (ВІДЕО)

30 лис 2024, 10:44
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Радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення росії зафіксували майже мільйон повітряних цілей.


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Про це сьогодні, 30 листопада, у День радіотехнічних військ повідомила прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах зазначають, що за фразою «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей» у ранкових зведеннях криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України:

  • вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти;
  • отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною.

Зокрема, з початку повномасштабної війни радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 тис. таких ворожих цілей:

  • 175 тис. літаків;
  • 100 тис. вертольотів;
  • 57 тис. БПЛА;
  • понад 13 тис. ракет різних типів.

Нині чимало воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети, — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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