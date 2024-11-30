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Российские «шахеды» в ночь на 30 ноября снова атаковали Украину, фото: 18000

Восемь беспилотников сбили силы ПВО в ночь на 30 ноября (ИНФОГРАФИКА)

30 ноя 2024, 09:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 листопада (із 21.30 29 листопада) атакували Україну загалом десятьма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, запущеними з Курська та Приморсько-Ахтарська.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті:

  • в ході протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників;
  • один БПЛА локаційно втрачено;
  • ще один безпілотник полетів на окуповану територію.

Источник: Ракурс


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