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Восемь беспилотников сбили силы ПВО в ночь на 30 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201697-vosem-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-30-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 листопада (із 21.30 29 листопада) атакували Україну загалом десятьма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, запущеними з Курська та Приморсько-Ахтарська.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників;
- один БПЛА локаційно втрачено;
- ще один безпілотник полетів на окуповану територію.
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