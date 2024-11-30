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Ракурс
Российский дрон снова атаковал гражданский транспорт, фото: Ura.ru

Российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне — ОВА

30 ноя 2024, 09:29
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У Херсоні російські загарбники знову атакували з дрона громадський транспорт.


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Про це сьогодні, 30 листопада, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі, — вказано в повідомленні.

В результаті інциденту постраждали чотири людини:

  • вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки віком 35, 52 та 62 роки;
  • поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.

Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги, — зазначили в ОВА.

Источник: Ракурс


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