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Российский дрон снова атаковал гражданский транспорт, фото: Ura.ru
Российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне — ОВАhttps://racurs.ua/n201696-rossiyskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-marshrutku-v-hersone-ova.htmlРакурс
У Херсоні російські загарбники знову атакували з дрона громадський транспорт.
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Про це сьогодні, 30 листопада, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі, — вказано в повідомленні.
В результаті інциденту постраждали чотири людини:
- вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки віком 35, 52 та 62 роки;
- поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.
Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги, — зазначили в ОВА.
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