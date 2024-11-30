Російський дрон знову атакував цивільний транспорт, фото: Ura.ru

https://racurs.ua/ua/n201696-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-marshrutku-u-hersoni-ova.html

Ракурс

У Херсоні російські загарбники знову атакували з дрона громадський транспорт.

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Про це сьогодні, 30 листопада, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі, — вказано в повідомленні.

В результаті інциденту постраждали чотири людини:

вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки віком 35, 52 та 62 роки;

поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.