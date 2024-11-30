За допомогою винищувачів F-16 днями знищили сім крилатих ракет.

.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю SkyNews:

Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 — рішення було ухвалено, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили — знищили 7 крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру.