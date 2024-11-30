Армія Сирії визнала втрату Алеппо і чекає на допомогу росії

https://racurs.ua/ua/n201710-armiya-syriyi-vyznala-vtratu-aleppo-i-chekaie-na-dopomogu-rosiyi.html

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У Сирії повстанці зайшли в центр Алеппо — у місті закрили аеропорт та перекрили дороги.

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Армії Башара Асада вже наказали «безпечно відійти» з основних районів міста, де зараз перебувають повстанці.

За останні кілька днів у боях з повстанцями групи «Хайят Тахрір аш-Шам» в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки військових.

Авіація рф вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо. Російські літаки завдали ударів по позиціях повстанців-ісламістів, які захопили частину Алеппо в Сирії, воюючи проти урядових військ Башара Асада.

Але Збройні сили Сирії 30 листопада оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. Вони очікують на підкріплення для контратаки. Водночас рф пообіцяла Асаду допомогу з озброєнням, яка почне надходити протягом 72 годин.

Заява командування сирійської армії стала першим публічним визнанням військовими того, що повстанці увійшли в Алеппо, яке перебувало під повним контролем держави з тих пір, як урядові сили за підтримки росії та Ірану вигнали повстанців вісім років тому.

Велика чисельність терористів і численність фронтів бойових дій спонукали наші збройні сили провести операцію передислокації, спрямовану на зміцнення рубежів оборони з метою поглинання атаки, збереження життя мирних жителів і солдатів і підготовки до контратаки, — йдеться в повідомленні. — сказала армія.

Армія заявила, що повстанці увійшли до значної частини Алеппо, але «армійське бомбардування» не дозволило їм встановити фіксовані позиції.

Два джерела повстанців заявили, що повстанці також захопили місто Мараат аль-Нуман у провінції Ідліб, поставивши всю цю провінцію під свій контроль, що стане ще одним значним ударом для Асада.

Бойові дії пожвавлюють сирійський конфлікт, який давно тліє, оскільки ширший регіон охоплений війнами в Газі та Лівані, де в середу набуло чинності перемир’я між Ізраїлем і підтримуваним Іраном ліванським угрупуванням «Хезболла».

Атака була здійснена з контрольованих повстанцями районів північно-західної Сирії, які залишаються поза контролем Асада.

Два сирійських військових джерела повідомили, що російські та сирійські військові літаки завдали авіаудари по повстанцям у передмісті Алеппо в суботу, 30 листопада.

Виступаючи в п’ятницю, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінює атаку повстанців як порушення суверенітету Сирії.

Ми виступаємо за те, щоб сирійська влада якнайшвидше навела порядок у цьому районі та відновила конституційний порядок, — сказав він.

Сирійська цивільна оборона, рятувальна служба, яка працює в контрольованих опозицією частинах Сирії, повідомила в публікації на X, що сирійська урядова та російська авіація завдала авіаударів по житлових кварталах, заправній станції та школі в контрольованому повстанцями Ідлібі, убивши чотирьох цивільних, ще шістьох поранено.

Два сирійських військових джерела заявили, що росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, яка почне надходити протягом наступних 72 годин. Влада закрила аеропорт Алеппо та дороги до міста, повідомили два військові джерела та третє армійське джерело.

Мустафа Абдул Джабер, командир бригади повстанців Джайш аль-Ізза, сказав, що їхньому швидкому просуванню сприяла нестача живої сили, яку надає Іран для підтримки уряду в провінції Алеппо.

Союзники Ірану в регіоні зазнали низки ударів від Ізраїлю, оскільки війна в Газі поширилася на Близький Схід. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час телефонної розмови зі своїм сирійським колегою в п’ятницю звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль у тому, що вони стоять за нападом повстанців.

Бойовики опозиції заявили, що ця кампанія була відповіддю на посилені протягом останніх тижнів удари російських і сирійських військово-повітряних сил по мирному населенню в районах провінції Ідліб, а також для запобігання будь-яким атакам сирійської армії.

Джерела в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло наступу. Турецькі чиновники не були доступні для коментарів у суботу.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило в п’ятницю, що сутички між повстанцями та урядовими силами призвели до небажаної ескалації напруженості.

У заяві речник Онджу Кечелі сказав, що уникнення посилення нестабільності в регіоні є пріоритетом Туреччини, додавши, що Анкара попереджала, що нещодавні атаки на Ідліб підривають дух і виконання угод про деескалацію.