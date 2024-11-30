«Військові» тури продають в Україні іноземцям, які хочуть побачити руїни міст

https://racurs.ua/ua/n201709-viyskovi-tury-prodaut-v-ukrayini-inozemcyam-yaki-hochut-pobachyty-ruyiny-mist.html

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В Україні масово продають «військові» чи «чорні» тури — так називають мандрівки з метою побачити руйнування внаслідок війни.

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Як пише швейцарське видання Sarganserländer, «військові тури» в Україну пропонують приблизно 10 українських туркомпаній.

Вартість турів складає від 150 до 250 євро.

Деякі турфірми доставляють своїх клієнтів мало не до зони бойових дій за тисячі євро.

Наприклад, Нік Тан із США в липні 2024 року прилетів до Харкова, який постійно зазнавав обстрілів.

Я просто хотів це побачити, бо вважаю, що наше життя на Заході надто комфортне і легке, — каже 34-річний аматор гострих вражень, який працює у нью-йоркській технологічній компанії. — Вистрибувати з літаків, веселитися всю ніч і бити людей по обличчю — це не для мене. То що буде краще? Піти в зону бойових дій.

Автори матеріалу пишуть, що таке ставлення видається дивним мешканцям зруйнованого Ірпіня, які досі мешкають у постійній небезпеці.

Нещодавно дрон «Шахед» розбився за 300 метрів від мого будинку. Я не мав бажання випробувати щось подібне. Але якщо люди цього хочуть, це їхнє право, — зазначив 52-річний Руслан Савчук.

Депутат місцевої ради Ірпеня Михайлина Скорик-Шкаровська заявила, що серед місцевих жителів є й противники чорного туризму.