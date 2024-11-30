Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації

https://racurs.ua/ua/n201708-uryad-rozshyryv-perelik-sfer-pracivnyky-yakyh-mojut-buty-zabronovani-vid-mobilizaciyi.html

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Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації.

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Відповідно до постанови уряду № 1362, яку Кабмін ухвалив 29 листопада, бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов’язані, які обіймають посади:

протезистів-ортезистів;

техніків-протезистів-ортезистів;

інженерів-технологів-протезистів;

інженерів-протезистів;

механіків протезно-ортопедичних виробів.

Головною умовою для бронювання є виконання такими спеціалістами щонайменше 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.

Військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. Тобто зарплата повинна бути у всіх заброньованих від 20 тис. грн, окрім комунальних та державних установ.

Також, згідно з постановою, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.