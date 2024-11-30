Рашисти вдарили по зупинці на Херсонщині — двоє загиблих

Росіяни обстріляли зупинку в Антонівці, фото: «Типичный Херсон»

https://racurs.ua/ua/n201707-rashysty-vdaryly-po-zupynci-na-hersonschyni-dvoie-zagyblyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 листопада, близько 11.15 вкотре атакували одну із зупинок у селищі Антонівка на Херсонщині.

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Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил рф, — зазначають у прокуратурі.

Також росіяни сьогодні скинули вибухівку з БПЛА на 52-річного жителя Антонівки, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Нині — він у лікарні. Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу, — зазначили в ОВА.

Крім того, близько 9.00 окупанти скинули вибухівку з дрона на 49-річного жителя Антонівки. Чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стопи.