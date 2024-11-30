Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

Сили оборони вразили північнокорейський ПТРК Bulsae-4 (ВІДЕО)

30 лис 2024, 14:33
999

На рубежах Харківщини українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера).


.

Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.

Бійці поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили русні Урал та уразили захований КамАЗ.

Дісталося і піхоті противника. Пілоти бомбанули пі*арів в будинку. А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів