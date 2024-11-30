Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n201706-sily-oborony-porazili-severokoreyskiy-ptrk-bulsae-4-video.html

Ракурс

На рубежах Харківщини українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера).

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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.

Бійці поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили русні Урал та уразили захований КамАЗ.