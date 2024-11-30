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Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Силы обороны поразили северокорейский ПТРК Bulsae-4 (ВИДЕО)

30 ноя 2024, 14:33
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На рубежах Харківщини українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера).


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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.

Бійці поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили русні Урал та уразили захований КамАЗ.

Дісталося і піхоті противника. Пілоти бомбанули пі*арів в будинку. А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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