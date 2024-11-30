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Силы обороны поразили северокорейский ПТРК Bulsae-4 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201706-sily-oborony-porazili-severokoreyskiy-ptrk-bulsae-4-video.htmlРакурс
На рубежах Харківщини українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера).
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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.
Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.
Бійці поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили русні Урал та уразили захований КамАЗ.
Дісталося і піхоті противника. Пілоти бомбанули пі*арів в будинку. А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків, — зазначається в описі відео.
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