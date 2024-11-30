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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Восемь автомобилей и три грузовика врага уничтожили дроны пограничников (ВИДЕО)

30 ноя 2024, 13:28
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Дрони українських прикордонників з бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили вісім автомобілів ворога та три вантажівки.


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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Крім того, спалено 2 польові склади боєприпасів, — зазначили в ДПСУ.

Источник: Ракурс


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