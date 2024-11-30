Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Восемь автомобилей и три грузовика врага уничтожили дроны пограничников (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201703-vosem-avtomobiley-i-tri-gruzovika-vraga-unichtojili-drony-pogranichnikov-video.htmlРакурс
Дрони українських прикордонників з бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили вісім автомобілів ворога та три вантажівки.
.
Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Крім того, спалено 2 польові склади боєприпасів, — зазначили в ДПСУ.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...