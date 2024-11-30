Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В жилом доме в Закарпатье взорвалась граната, фото: Национальная полиция

Три человека погибли в результате взрыва гранаты в доме на Закарпатье (ФОТО)

30 ноя 2024, 12:49
999

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.


.

Подія сталася вчора, 29 листопада, повідомляє прес-служба Нацполіції.�

29 листопада о 22.39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може, — розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці, які прибули за викликом, виявили у помешканні посеред кімнати тіла трьох людей:

  • 32-річної матері заявника;
  • його 55-річної бабусі;
  • 70-річного дідуся.

В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули, — розповіли у поліції.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати, їх вилучено.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Походження боєприпасів встановлюється, триває досудове розслідування.

У житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров