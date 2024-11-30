Три человека погибли в результате взрыва гранаты в доме на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n201702-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-vzryva-granaty-v-dome-na-zakarpate-foto.htmlРакурс
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.
Подія сталася вчора, 29 листопада, повідомляє прес-служба Нацполіції.�
29 листопада о 22.39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може, — розповіли у поліції.
Зазначається, що правоохоронці, які прибули за викликом, виявили у помешканні посеред кімнати тіла трьох людей:
- 32-річної матері заявника;
- його 55-річної бабусі;
- 70-річного дідуся.
В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули, — розповіли у поліції.
Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати, їх вилучено.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Походження боєприпасів встановлюється, триває досудове розслідування.