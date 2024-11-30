Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201703-visim-avtivok-ta-try-vantajivky-voroga-znyschyly-drony-prykordonnykiv-video.html

Ракурс

Дрони українських прикордонників з бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили вісім автомобілів ворога та три вантажівки.

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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.