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Дрони українських прикордонників з бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили вісім автомобілів ворога та три вантажівки.
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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Крім того, спалено 2 польові склади боєприпасів, — зазначили в ДПСУ.
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