Рашисти за добу втратили 1740 осіб, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n201694-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-740-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 740 тис. 400 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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