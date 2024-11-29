ГУР знищило російську РЛС «Зоопарк». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n201671-gur-spalylo-rosiysku-rls-zoopark-vartistu-milyard-gryven-video.html

Ракурс

Українські розвідники знищили дороговартісний радіолокаційний комплекс армії рф.

.

Бійці підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «Зоопарк». Вартість такої РЛС становить орієнтовно 1 млрд грн. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 29 листопада повідомило у Facebook.

Зазначається, що для знищення російської техніки розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тис. грн.

Як відомо, «Зоопарк-1» — це російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, який призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ. Система визначає позиції артилерії за допомогою радара, виявляючи траєкторію польоту різних боєприпасів під час ведення вогню.

Нагадаємо, 28 листопада українська воєнна розвідка провела успішну операцію поблизу населеного пункту Котовське на заході Криму. Бійці ГУР спалили російський радіолокаційний комплекс «Подльот» вартістю 5 млн дол.