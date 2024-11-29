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Наслідки російського авіаудару, фото: Харківська обласна прокуратура
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Російські загарбники сьогодні, 29 листопада, близько 16.00 завдали авіаудару, за попередньою інформацією авіабомбою ФАБ-500, по селищу Ківшарівка Купʼянського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок російського авіаудару:
- загинув 74-річний чоловік;
- пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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