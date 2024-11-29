Наслідки дронової атаки. Фото: НПУ, ОГП

https://racurs.ua/ua/n201669-okupanty-masovano-atakuvaly-odesku-oblast-dronamy-semero-poranenyh.html

Ракурс

Російські ударні безпілотники масовано атакували Одеську область у ніч на 29 листопада.

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В Одеському районі були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали семеро цивільних. Також дрони окупантів влучили по припортовій та транспортній інфраструктурі регіону. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Правоохоронці розпочали розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі відповідні служби оглядають місце прильотів та руйнувань. Встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. Правоохоронці документують наслідки збройної агресії рф.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА сталася пожежа у будівлі поліклініки в Дніпровському районі. Постраждав охоронець медзакладу, його госпіталізували.