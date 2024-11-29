Наслідки падіння уламків БпЛА. Фото: КМВА

https://racurs.ua/ua/n201665-poliklinika-zagorilasya-v-kyievi-pislya-ataky-shahediv-foto.html

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Російські безпілотники пізно ввечері 28 листопада атакували Київ.

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У столиці працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА сталася пожежа у будівлі поліклініки в Дніпровському районі. Горіла зовнішня обшивка приміщення, ле пожежу ліквідували. Також були пошкоджена стіна будівлі медичного закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі. Про це у Telegramпоінформували міський голова Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Постраждав охоронець медичного закладу. Чоловіка довелося госпіталізувати.

Також уламки ворожого безпілотника впали на територію «одного з об'єктів інфраструктури» в Святошинському районі.

У КМВА вже показали кадри наслідків ворожої повітряної атаки на Київ у Дніпровському районі.

Нагадаємо, 27 листопада російські окупанти завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району Дніпропетровщини. На щастя, надзвичайники не постраждали.