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Последствия российского авиаудара, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты ударили ФАБ-500 по Купянщине — погиб 74-летний мужчина (ФОТО)

29 ноя 2024, 22:57
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Російські загарбники сьогодні, 29 листопада, близько 16.00 завдали авіаудару, за попередньою інформацією авіабомбою ФАБ-500, по селищу Ківшарівка Купʼянського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок російського авіаудару:

  • загинув 74-річний чоловік;
  • пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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