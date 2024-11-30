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Рашисты за сутки потеряли 1740 человек, фото: Delfi
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 740 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201694-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-740-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 740 тис. 400 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 463 танки;
- 19 тис. 355 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 909 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 19 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 19 тис. 792 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 851 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 30 тис. 431 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 617 одиниць спеціальної техніки.
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