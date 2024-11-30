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Рашисты за сутки потеряли 1740 человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 740 человек (ИНФОГРАФИКА)

30 ноя 2024, 08:22
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 740 тис. 400 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 463 танки;
  • 19 тис. 355 бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 909 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 19 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 19 тис. 792 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 851 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 30 тис. 431 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 617 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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