Росіяни обстріляли Мирноград, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n201705-rashysty-vdaryly-z-artyleriyi-po-myrnogradu-odna-ludyna-zagynula.html

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Російські загарбники сьогодні, 30 листопада, вранці обстріляли з артилерії місто Мирноград Донецької області, котре розташоване за 5 км від лінію фронту.

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В результаті щонайменше одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав’ярню і автомобіль. На місці працюють відповідальні служби.

Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує Філашкін.

Мирногрда щоденно потерпає від обстрілів з боку ворога. Так, вчора, 29 листопада, російський обстріл призвів до пожежі — один зі снарядів поцілив на приватне подвір’я, призвівши до загоряння будинку та господарчої споруди, повідомляє прес-служба ДСНС.

Тоді рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 88 кв. м, ніхто не постраждав.