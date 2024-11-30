Рашисти розпочали масове «вилучення» човнів у цивільних на ТОТ Херсонщини

Рашисти розпочали масове «вилучення» човнів у цивільних на ТОТ Херсонщиниhttps://racurs.ua/ua/n201704-rashysty-rozpochaly-masove-vyluchennya-chovniv-u-cyvilnyh-na-tot-hersonschyny.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники без обґрунтувань та пояснень розпочали вилучати човни у цивільних жителів.
Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
І якщо раніше віддати на потреби «сво» плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни, — розповіли у ЦНС.
Зазначається, що в такий спосіб кремлівські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у своїх рядах.
Схоже вже відбувалося на тій ж багатостраждальній Херсонщині рік тому. Тоді окупанти вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських терористичних військ, — зазначають у ЦНС і закликають допомогти припинити злочини окупантів, повідомивши інформацію про їх розташування до відповідного анонімного чат-бота.