У жителей ВОТ Херсонщины массово «изымают» лодки, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n201704-rashisty-nachali-massovoe-izvlechenie-lodok-u-grajdanskih-na-vot-hersonschiny.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники без обґрунтувань та пояснень розпочали вилучати човни у цивільних жителів.

.

Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І якщо раніше віддати на потреби «сво» плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що в такий спосіб кремлівські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у своїх рядах.