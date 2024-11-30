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Ракурс
У жителей ВОТ Херсонщины массово «изымают» лодки, фото: ЦНС

Рашисты начали массовое «извлечение» лодок у гражданских на ВОТ Херсонщины

30 ноя 2024, 13:51
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На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники без обґрунтувань та пояснень розпочали вилучати човни у цивільних жителів.


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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І якщо раніше віддати на потреби «сво» плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що в такий спосіб кремлівські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у своїх рядах.

Схоже вже відбувалося на тій ж багатостраждальній Херсонщині рік тому. Тоді окупанти вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських терористичних військ, — зазначають у ЦНС і закликають допомогти припинити злочини окупантів, повідомивши інформацію про їх розташування до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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