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Рашисты активно отбирают имущество у гражданских жителей оккупированных территорий

100 катеров отобрали у гражданского населения Херсона российские оккупанты

21 мая 2023, 13:01
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України силою відбирають плавзасоби у цивільних жителів.


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Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його даними, російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів.

Вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів, — зазначив Назаров.

Нагадаємо, у квітні російські ЗМІ повідомляли, що гауляйтер окупованої рашистами частини Херсонської області Володимир Сальдо наказав вилучати човни у населення регіону.

Источник: Ракурс


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