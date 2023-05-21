100 катерів відібрали у цивільного населення Херсонщини російські окупанти

Рашисти активно відбирають майно у цивільних жителів окупованих територій

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України силою відбирають плавзасоби у цивільних жителів.

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Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його даними, російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів.

Вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів, — зазначив Назаров.

Нагадаємо, у квітні російські ЗМІ повідомляли, що гауляйтер окупованої рашистами частини Херсонської області Володимир Сальдо наказав вилучати човни у населення регіону.