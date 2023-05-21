100 катерів відібрали у цивільного населення Херсонщини російські окупанти

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Рашисти активно відбирають майно у цивільних жителів окупованих територій
100 катерів відібрали у цивільного населення Херсонщини російські окупантиhttps://racurs.ua/ua/n183266-100-kateriv-vidibraly-u-cyvilnogo-naselennya-hersonschyny-rosiyski-okupanty.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України силою відбирають плавзасоби у цивільних жителів.
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Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
За його даними, російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів.
Вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів, — зазначив Назаров.
Нагадаємо, у квітні російські ЗМІ повідомляли, що гауляйтер окупованої рашистами частини Херсонської області Володимир Сальдо наказав вилучати човни у населення регіону.
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