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Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Сальдо розпорядився вилучати човни у населення
Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Сальдо розпорядився вилучати човни у населенняhttps://racurs.ua/ua/n182136-gaulyayter-okupovanoyi-chastyny-hersonskoyi-oblasti-saldo-rozporyadyvsya-vyluchaty-chovny.htmlРакурс
Так званий «голова» окупованої московитами частини Херсонської області Володимир Сальдо наказав вилучати човни у населення регіону. Про це повідомляє державне пропагандистське агентство ТАРС.
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Минулого тижня я розпорядився зібрати можливу кількість маломірних суден, човнів, які потрібні нашим військовим, — заявив Сальдо.
Власники реквізованих човнів, які використовували їх як засоби виробництва, уточнив Сальдо, можуть отримати від російської влади компенсацію їхньої вартості, а також повне повернення майна через певний час.
В окупованій кацапами Херсонській області (як і в інших анексованих регіонах) відповідно до указу президента росії володимира путіна діє режим воєнного стану. Він, зокрема, дозволяє вилучати в населення транспортні засоби потреб військових.
Лівобережна частина Херсонської області досі окупована росіянами. Там вороги ще у лютому почали вилучати човни та плавзасоби у мирних мешканців. У Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що для цього окупанти навіть обшукують будинки мирних людей.
Херсонський активіст Володимир Молчанов раніше звертав увагу, що човни використовують постачальники усього необхідного для російських гарнізонів передусім на острові Білогрудове, на якому є російська техніка і з неї продовжують обстрілювати західну частину Херсона.
Коригувальники і мінометники є і на інших островах. Там вони розосередились по дачах і звідти ведуть вогонь, — зауважив він.
За його словами, їм теж потрібно постачати все необхідне, але окупанти побоюються це робити по основній дорозі, яка туди веде, адже вона контролюється нашими дронами.
Молчанов повідомляв, що рашисти використовують украдені в людей човни для проведення диверсійної роботи.