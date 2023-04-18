Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Сальдо розпорядився вилучати човни у населення

https://racurs.ua/ua/n182136-gaulyayter-okupovanoyi-chastyny-hersonskoyi-oblasti-saldo-rozporyadyvsya-vyluchaty-chovny.html

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Так званий «голова» окупованої московитами частини Херсонської області Володимир Сальдо наказав вилучати човни у населення регіону. Про це повідомляє державне пропагандистське агентство ТАРС.

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Минулого тижня я розпорядився зібрати можливу кількість маломірних суден, човнів, які потрібні нашим військовим, — заявив Сальдо.

Власники реквізованих човнів, які використовували їх як засоби виробництва, уточнив Сальдо, можуть отримати від російської влади компенсацію їхньої вартості, а також повне повернення майна через певний час.

В окупованій кацапами Херсонській області (як і в інших анексованих регіонах) відповідно до указу президента росії володимира путіна діє режим воєнного стану. Він, зокрема, дозволяє вилучати в населення транспортні засоби потреб військових.