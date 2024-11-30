Зеленский анонсировал скорые решения «для справедливого завершения войны»

https://racurs.ua/n201719-zelenskiy-anonsiroval-skorye-resheniya-dlya-spravedlivogo-zaversheniya-voyny.html

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Президент України Володимир Зеленський анонсував швидкі «рішення задля справедливого завершення війни».

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Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями, заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась справедливо і якнайшвидше, — сказав президент у вечірньому зверненні 30 листопада.

За його словами, Україна готується до «активної роботи з партнерами у грудні» перемовин, зустрічей.

Раніше керівник ОПУ Андрій Єрмак стверджував, що Україна підготувала план до другого Саміту миру. Зеленський припускає, що «гаряча фаза» війни в Україні може закінчитися в обмін на членство в НАТО — навіть якщо захоплені території не будуть повернуті негайно, але за умови, що саме запрошення НАТО визнає міжнародно визнані кордони України. Про це він сказав у розмові зі Sky News.