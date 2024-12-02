В Запорожье есть несколько планов в случае наступления рф

https://racurs.ua/n201772-v-zaporoje-est-neskolko-planov-v-sluchae-nastupleniya-rf.html

Ракурс

Очільниця Запоріжжя заявила про існування декількох планів на випадок надзвичайних ситуацій, а в разі загрози «людей попередять чесно».

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росія може піти в наступ на Запоріжжя і на підступах до міста будують фортифікації, писало видання The Economist із посиланням на українську розвідку. Зараз лінія фронту пролягає за 30 кілометрів від міста.

Виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко називає Запоріжжя «містом сталевих людей, яке тримається і тримає, в тому числі, питання оборони». В інтервʼю «Новини Приазов’я» вона запевнила, що фортифікації будується, а місто готове до критичних ситуацій з енергетикою.

Про додаткову лінію фортифікації я не буду говорити зараз, де саме вона, але те, що вона будується, це не якась таємниця, тому що про це говорили ще влітку. Всі сили, засоби місцевого самоврядування обласної державної військової адміністрації застосовуються для того, щоб створювати цю лінію фортифікації та оборони. Водночас я хочу підкреслити, що громада і місцеве самоврядування — це все ж більша історія про функціонування міста як такого і забезпечення всіма соціальними послугами людей, які зараз знаходяться. Бо ми неодноразово говорили про те, що якщо ми всі зберемось і поїдемо, то тоді які міста ми охороняємо і що ми захищаємо, якщо не буде людей, — сказала Харченко.

Раніше «Ракурс» писав, що українські підрозділи очікують удару росіян на Запоріжжі.

Очікуємо активних дій ворога на одному з напрямків у Запорізькій області, — сказав командир третьої бригади оперативного призначення НГУ «Спартан» Олексій Хільченко у коментарі «Суспільному».

Зараз росіяни накопичують сили та перегруповуються на цій ділянці фронту, зокрема, не використовують бронетехніку для штурмів. Полковник Хільченко запевняє, що захисники України готові дати відсіч ворогу.