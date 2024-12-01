Українські підрозділи очікують удару росіян на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n201739-ukrayinski-pidrozdily-ochikuut-udaru-rosiyan-na-zaporijji.html

Ракурс

Українські підрозділи очікують удару росіян на Запоріжжі.

.

Очікуємо активних дій ворога на одному з напрямків у Запорізькій області, — сказав командир третьої бригади оперативного призначення НГУ «Спартан» Олексій Хільченко у коментарі «Суспільному».

Зараз росіяни накопичують сили та перегруповуються на цій ділянці фронту, зокрема, не використовують бронетехніку для штурмів.

Полковник Хільченко запевняє, що захисники України готові дати відсіч ворогу.

Про те, що росія готується до наступу на Запоріжжя і перший удар буде найважчим, раніше писали в The Economist.

Українська розвідка вважає, що росія готується до сміливого штурму Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме — ніхто не знає. Українське джерело попереджає, що незабаром 13 000 російських солдатів можуть бути кинуті в бій, — йдеться у матеріалі.

Велике промислове місто, один із трьох українських центрів важкої промисловості, є «критично важливим для виживання України як функціонуючої держави». Агресор вже вписав увесь регіон до своєї Конституції як «російський».

Командир бригади швидкого реагування «Спартан», полковник Хільченко розповів журналістам, що росіяни планували перекинути на запорізький напрямок дві дивізії (20−30 тисяч військових) для початку штурму. Зрештою ці дивізії перекинули на Курщину для посилення контрнаступу проти ЗСУ.

«Лемберг», командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, говорить:

Вони ще не готові вдарити, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим.

Україна не ризикує. Нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.

Робота ведеться ретельно — мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза — на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої, — наголошують журналісти. На Донеччині ж росія продовжує просуватися швидше, ніж будь-коли з перших днів широкомасштабного вторгнення.

Загартовані помилками 2022 року, російські командири розробили тактику, яка працює: дрони, РЕБ, керовані авіабомби та хвилі одноразової піхоти. Вони перерізають лінії постачання і оточують цілі, а не завдають ударів в лоб, як колись.