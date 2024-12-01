У Києві відкрили Подільський міст - будували 31 рік, його протяжність понад 10 км

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У Києві відкрили Подільський міст для проїзду легковиків та громадського транспорту.

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Відтепер на міст можна заїхати з правого та лівого берега столиці. За словами мера, міст поки залишиться закритим лише для великовантажного транспорту.

Також запустили й нові автобусні маршрути, які курсуватимуть Подільським мостом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка.

Нагадаємо, раніше мостом могли їздити тільки спецтранспорт та пасажирський автобус № 111. Зокрема, будівництво Подільського мостового переходу тривало з 1993 року.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7.

Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську. Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше, — пояснив в офіційному повідомленні мер Києва Віталій Кличко.