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Ракурс
Те кто оформит «Зимову єПідтримку" за границей, будут ее позже возвращать

Те кто оформит «тысячу Зеленского» за границей, будут ее позже возвращать

2 дек 2024, 18:55
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Ті хто оформить «Зимову єПідтримку» за кордоном, будуть її пізніше повертати


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Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти, — зазначив прем'єр Денис Шмигаль у розмові «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Шмигаль також 2 грудня повідомляв, що понад 3 млн заявок вже подано на допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». З них 676 тисяч — для отримання грошової виплати на дітей.

Отримані кошти можна витратити на ліки, комунальні, освітні, медичні послуги, або задонатити на Збройні сили.

Источник: Ракурс


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