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Те кто оформит «Зимову єПідтримку" за границей, будут ее позже возвращать
Те кто оформит «тысячу Зеленского» за границей, будут ее позже возвращатьhttps://racurs.ua/n201778-te-kto-oformit-tysyachu-zelenskogo-za-granicey-budut-ee-pozje-vozvraschat.htmlРакурс
Ті хто оформить «Зимову єПідтримку» за кордоном, будуть її пізніше повертати
.
Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти, — зазначив прем'єр Денис Шмигаль у розмові «Інтерфакс-Україна».
Він зазначив, що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.
Шмигаль також 2 грудня повідомляв, що понад 3 млн заявок вже подано на допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». З них 676 тисяч — для отримання грошової виплати на дітей.
Отримані кошти можна витратити на ліки, комунальні, освітні, медичні послуги, або задонатити на Збройні сили.
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