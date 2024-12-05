В Германии модернизируют ракеты TAURUS

https://racurs.ua/n201861-v-germanii-moderniziruut-rakety-taurus.html

Ракурс

У Німеччині модернізують ракети TAURUS.

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Як пише DW, канцлер ФРН Олаф Шольц, як і раніше, відмовляється поставляти ці далекобійні крилаті ракети Україні. Але в самій Німеччині на TAURUS великі плани: якщо в 2024 році виробництво цієї зброї ледь не згорнули, то тепер ЗМІ повідомляють про підготовку двох великих держзамовлень.

Перше з них буде присвячене вдосконаленню більшої частини з приблизно 600 ракет TAURUS, які вже перебувають на озброєнні бундесверу. Передбачається, що після модернізації вони, зокрема, «навчаться» постійно летіти на низькій висоті і вражати ціль навіть за часткових збоїв у роботі супутникової системи GPS. Крім того, термін служби цих ракет збільшиться з 25 до 40−45 років.

Друге заплановане держзамовлення, за даними Der Spiegel, передбачатиме виробництво для німецької армії 600 ракет нової модифікації, що отримала назву TAURUS Neo. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус уже попросив комітет бундестагу врахувати витрати на це в бюджеті-2025 — за оцінками експертів, буде потрібно 2,1 млрд євро.

Проблем із виділенням коштів виникнути не повинно: більшість політичних партій Німеччини згодні з необхідністю збільшення і вдосконалення арсеналу. Завод у Баварії, на якому виробляють крилаті ракети, вже почали розширювати.