О чем говорил Ермак с новой администрацией Трампа, узнали в Wall Street Journal

https://racurs.ua/n201862-o-chem-govoril-ermak-s-novoy-administraciey-trampa-uznali-v-wall-street-journal.html

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Про що говорив Єрмак з новою адміністрацією Дональда Трампа, повідомили джерела Wall Street Journal.

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Українські посадовці намагаються зменшити великі розбіжності щодо врегулювання війни, пише видання. За даними джерел, відбулася зустріч одного з помічників президента України з Кітом Келлоггом, обраним на посаду спецпосланника з питань росії та України, і Майком Волтцом, новим радником з нацбезпеки. До дискусій також долучився новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

За даними видання, Келлог висловив підтримку зусиллям адміністрації Байдена з надання зброї Україні, заявивши, що це дасть Трампу важелі впливу на Москву. Але команда обраного президента США не виявила особливого інтересу до пропозиції членства України в НАТО, яке, за словами Володимира Зеленського, є життєво важливою гарантією безпеки від майбутньої російської агресії.

Відбулася зустріч «одного з помічників президента України» з Кітом Келлоггом, обраним на посаду спецпосланника з питань росії та України, Майком Волтцом, новим радником з нацбезпеки. Був присутній новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс. Келлог підтримав зусиллям адміністрації Байдена з надання зброї Україні — заявив, що це дасть Трампу важелі впливу на москву. Але команда Трампа не виявила особливого інтересу до пропозиції членства України в НАТО, — написали у виданні.

Кіт Келлог наразі підтримує швидку передачу зброї України, вважаючи, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву на переговорах.

Українці викладають свою максималістську позицію на можливих переговорах. Вони, можливо, визнають, що членство в НАТО для них наразі далеко. Але чому вони повинні визнавати це ще до початку переговорів? — каже Люціан Кім, аналітик з питань України в Міжнародній кризовій групі, яка займається врегулюванням конфліктів.

Також WSJ повідомляє, що у середу Єрмак зустрівся у Флориді з новою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Виснажена майже трирічною війною із росією, Україна планує заявити про свою готовність до миру.

Але це має бути стійкий мир… Нестабільний, тимчасовий мир не відповідає ні інтересам США, ні інтересам України, — сказала людина, знайома з настроями в Києві.

За словами людей, знайомих із перебігом обговорень, Єрмак «представлятиме Київ як конструктивного партнера з досягнення миру, а не як перешкоду для нього».

Це частково відображає гіркоту Києва з приводу обмежень на військову допомогу з боку адміністрації Байдена протягом майже трьох років з моменту повномасштабного вторгнення рф.