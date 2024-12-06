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Ракурс
Посол Украины в Чехии объяснил массовые отказы в оформлении паспортов молодым людям

Посол Украины в Чехии объяснил массовые отказы в оформлении паспортов молодым людям

6 дек 2024, 21:34
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Посол України в Чехії пояснив, чому відбуваються масові відмови в оформленні паспортів хлопцям, які виїхали за кордон до 18 років.


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В інтерв’ю Радіо Свобода Василь Зварич зауважив, що поки що триває вирішення цього питання спільно з Міністерством оборони України, однак нині щоби отримати документ, чоловікам потрібно оновити дані в ТЦК.

Так як Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не працюють, поки що зробити це можна лише в Україні.

Також він додав, що українське посольство і консульство в Чехії приймають заявки на оформлення паспортів, «перевіряючи наявність оновлених даних у «Резерв+", й готові допомагати громадянам України це зробити відповідно до законодавства».

Источник: Ракурс


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